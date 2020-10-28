Госдума приступит сегодня к рассмотрению проекта государственного бюджета

Ожидается, что в следующем году он будет дефицитным.

Депутаты должны будут рассмотреть проект федерального бюджета в первом чтении. В начале недели председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал, что, несмотря на падение темпов роста экономики, в следующем году власти смогут обеспечить все заявленные ранее социальные гарантии. Отдельно он отметил, что в проекте бюджета будут представлены вопросы, связанные с помощью населению в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Парламентская оппозиция в свою очередь осталась недовольная этим проектом. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сказал, что в бюджет необходимо повысить некоторые выплаты, например, по уходу за инвалидами и сократить расходы на выборы.

В свою очередь глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов вчера объявил, что она не намерена голосовать, этот проект «это не бюджет развития… это бюджет дальнейшей деградации и вымирания». В частности, политик отметил, что документ никак не поддерживает малоимущих россиян.

Проект бюджета будет рассчитан на 2021-ый год и плановый период последующих двух лет. Он предполагает, что дефицит в следующем году превысит два с половиной триллиона рублей, а инфляция будет держаться на уровне четырёх процентов.