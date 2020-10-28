На фоне второй волны эпидемии из регионов приходят сообщения о нехватке мест в больницах и моргах

Накануне в Омске, где система здравоохранения не справляется с потоком пациентов, врачи скорой помощи устроили протест у регионального Минздрава.

Родственники 70-летней женщины три дня пытались вызвать скорую. Она приехала только накануне утром, женщину забрали на компьютерную томографию, где выяснилось, что у нее поражены 80% легких. Но госпитализировать пациентку не стали – ни в одной из больниц не оказалось места. Медики целый день ездили с пожилой пациенткой по городу, пытаясь устроить ее в стационар, использовали 4 кислородных баллона. В итоге, спустя 10 часов, поздним вечером они приехали к зданию Минздрава, пишет портал «NGS55. Омск онлайн». Чуть позже к министерству приехала еще одна скорая с 85-летним пациентом – медики также не смогли найти место для мужчины, у которого почти 90% поражение легких. Врач одной из бригад рассказала изданию, что на ее подстанции подобные ситуации, когда им некуда везти больных, возникают практически каждую смену. На этот раз, после того, как на инцидент обратили внимание СМИ, пациентам все же нашлось место в больнице.

За минувшие сутки в Омской области зафиксировали почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом, большинство из них – в Омске. За все время выявлено 15 тысяч инфицированных.