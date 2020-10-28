В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом, это максимум с конца мая

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб. На днях столица перешагнула отметку в 400 тысяч заразившихся COVID-19. Из них около 300 тысяч выздоровели, остальные продолжают лечение, следует из сведений, размещённых на официальном сайте «Стопкороанвирус», где публикуется последняя информация о распространении коронавируса в России. Таким образом COVID-19 в столице с начала пандемии заразились более 3% населения.
2020-10-28T00:02:05+03:00
2020-10-28T00:02:28+03:00
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00:02, 28 октября 2020
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