Футболисты московского «Локомотива» со счётом 1:2 уступили мюнхенской «Баварии» в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов. В составе «Баварии» отличились Леон Горецка и Йозуа Киммих. У «Локомотива» гол забил Антон Миранчук. В другом матче донецкий «Шахтер» встречался с миланским «Интером», итог — 0:0.