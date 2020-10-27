Футболисты московского «Локомотива» со счётом 1:2 уступили мюнхенской «Баварии» в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов. В составе «Баварии» отличились Леон Горецка и Йозуа Киммих. У «Локомотива» гол забил Антон Миранчук. В другом матче донецкий «Шахтер» встречался с миланским «Интером», итог — 0:0.
2020-10-27T23:06:44+03:00
2020-10-27T23:06:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2732308-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 27 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…