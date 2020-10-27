В городе Выборг сегодня был первый день прощания с депутатом и предпринимателем Александром Петровым

В городе Выборг Ленинградской области сегодня был первый день прощания с депутатом и предпринимателем Александром Петровым, которого называют «неформальным хозяином города». Об этом пишет сайт Фонтанка. Территория, где проводилась церемония, была оцеплена, внутрь пускали через рамки металлоискателей. Прощание будет проходить и завтра утром. Петров был убит три дня назад на своем участке в Выборгском районе. По версии следствия, снайпер стрелял с противоположного берега реки.
2020-10-27T23:06:11+03:00
2020-10-28T00:00:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2732306-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 27 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…