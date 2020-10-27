В городе Выборг сегодня был первый день прощания с депутатом и предпринимателем Александром Петровым

В городе Выборг Ленинградской области сегодня был первый день прощания с депутатом и предпринимателем Александром Петровым, которого называют «неформальным хозяином города». Об этом пишет сайт Фонтанка. Территория, где проводилась церемония, была оцеплена, внутрь пускали через рамки металлоискателей. Прощание будет проходить и завтра утром. Петров был убит три дня назад на своем участке в Выборгском районе. По версии следствия, снайпер стрелял с противоположного берега реки.