В Таганроге следователи выясняют обстоятельства отравления неизвестным газом восьмиклассников

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета. По предварительным данным, семь человек почувствовали себя плохо в раздевалке после урока физкультуры. У школьников стали слезиться глаза, появился сильный кашель. Детей госпитализировали.