Режиссёр Роман Виктюк, которому завтра исполняется 84 года, госпитализирован с коронавирусом

Об этом агентству ТАСС рассказали в театре Виктюка. Там уточнили, что коронавирус сейчас почти у половины труппы. Интернет-издание «База» пишет, что режиссер, народный артист Роман Виктюк сейчас в реанимации. Сначала его положили в терапевтическое отделение, но затем состояние ухудшилось.
2020-10-27T23:05:21+03:00
2020-10-27T23:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 27 октября 2020
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