Режиссёр Роман Виктюк, которому завтра исполняется 84 года, госпитализирован с коронавирусом

Об этом агентству ТАСС рассказали в театре Виктюка. Там уточнили, что коронавирус сейчас почти у половины труппы. Интернет-издание «База» пишет, что режиссер, народный артист Роман Виктюк сейчас в реанимации. Сначала его положили в терапевтическое отделение, но затем состояние ухудшилось.