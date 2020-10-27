В Омске медики «скорой» привезли пациентов к зданию регионального минздрава, после того как в больнице не нашлось мест

В Омске сотрудники скорой помощи привезли пациентов к зданию регионального министерства здравоохранения, после того как в больнице не нашлось для людей мест. Первая машина доставила к министерству 70-летнюю пациентку с тяжёлым поражением лёгких — лечебные учреждения отказывались принимать её одно за другим, пенсионерку возили по городу более 10 часов. По словам медиков, в итоге они решили отправиться к министру здравоохранения области Ирине Солдатовой, чтобы узнать, куда везти человека, поскольку министр уверяла, что места в больницах есть. Затем к министерству привезли ещё одного пациента– с 85-летнего мужчину, у которого также поражены почти все лёгкие. После этого лечебные учреждения для пациентов нашлись.