Хосеп Бартомеу покинул пост президента футбольного клуба «Барселона», сообщает испанская газета Marca

Причиной стал вынесенный ему вотум недоверия. Ранее сообщалось, что полиция Каталонии обвиняет Бартомеу в коррупции. Днём ранее после заседания совета директоров президент клуба говорил, что не уйдёт без проведения голосования. Бартомеу 58 лет, он был назначен на пост президента «Барселоны» в 2014 году.
2020-10-27T22:33:29+03:00
2020-10-27T22:33:29+03:00
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22:33, 27 октября 2020
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