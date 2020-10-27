Хосеп Бартомеу покинул пост президента футбольного клуба «Барселона», сообщает испанская газета Marca

Причиной стал вынесенный ему вотум недоверия. Ранее сообщалось, что полиция Каталонии обвиняет Бартомеу в коррупции. Днём ранее после заседания совета директоров президент клуба говорил, что не уйдёт без проведения голосования. Бартомеу 58 лет, он был назначен на пост президента «Барселоны» в 2014 году.