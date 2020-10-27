«Локомотив» сравнял счёт в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»

Московскому «Локомотиву» удалось сравнять счёт в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Встреча проходит в эти минуты. Счёт 1:1. В другом матче Донецкий «Шахтер» играет с миланским «Интером», счет 0:0.