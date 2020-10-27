«Локомотив» сравнял счёт в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»

Московскому «Локомотиву» удалось сравнять счёт в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Встреча проходит в эти минуты. Счёт 1:1. В другом матче Донецкий «Шахтер» играет с миланским «Интером», счет 0:0.
2020-10-27T22:33:08+03:00
2020-10-27T22:33:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2732294-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 27 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…