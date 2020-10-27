Владимир Путин в разговоре с Реджепом Таипом Эрдоганом выразил озабоченность военными действиями в Нагорном Карабахе

Президент Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом выразил озабоченность военными действиями в Нагорном Карабахе и вовлечением в бои террористов с Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры пообщались по телефону. Среди тем были также ситуация в Сирии и координаций действий между спецслужбами Москвы и Анкары, передаёт агентство ТАСС.
2020-10-27T22:31:52+03:00
2020-10-27T22:31:52+03:00
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22:31, 27 октября 2020
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