Владимир Путин в разговоре с Реджепом Таипом Эрдоганом выразил озабоченность военными действиями в Нагорном Карабахе

Президент Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом выразил озабоченность военными действиями в Нагорном Карабахе и вовлечением в бои террористов с Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры пообщались по телефону. Среди тем были также ситуация в Сирии и координаций действий между спецслужбами Москвы и Анкары, передаёт агентство ТАСС.