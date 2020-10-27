Московский «Локомотив» проигрывает со счётом 0:1 мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проигрывает со счётом 0:1 мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит в эти минуты. В другом матче Ддонецкий «Шахтер» играет с миланским «Интером», счет 0:0.