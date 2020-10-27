Роспотребнадзор не исключил введения новых ограничений из-за коронавируса

Глава ведомства Анна Попова сказала, что дополнительные меры потребуются, если на этом этапе не удастся справиться с дальнейшим распространением COVID-19. Напомним, с завтрашнего дня Роспотребнадзор обязал россиян носить маски в местах массового скопления людей. По словам Поповой, это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, россияне должны находиться в масках, в том числе на парковках и в лифтах.