В Омске медики «скорой» привезли пожилых пациентов к региональному Минздраву – ни в одной из больниц им не нашли место

В Омске медики скорой помощи привезли пожилых пациентов к региональному Минздраву – ни в одной из больниц им за целый день не нашли место.

Карета скорой помощи подъехала к зданию Министерства здравоохранения Омской области в 10-м часу вечера, но приехала она не по вызову – на вызове эта скорая уже находилась с 11 утра. Тогда они забрали из дома 70-летнюю женщину с поражением 80% легких. Ее нигде не принимали – ни в одной больнице города не было мест. Медики использовали 4 кислородных баллона. Они не знали, куда ее везти, и после дня, проведенного в машине без еды и отдыха, приехали к зданию Минздрава, пишет портал «NGS55. Омск онлайн». Позже к министерству приехала еще одна скорая – внутри 85-летний мужчина с почти 90% поражением легких. Ему также не нашлось место. В итоге, сообщает издание, пациентов все же госпитализировали в одну из больниц. Родственники женщины рассказали, что скорая приехала только на третий день. Отмечу, что в местных СМИ ежедневно появляются сообщения о том, что скорые игнорируют вызовы, пациентов с показаниями отказываются госпитализировать, об очередях на КТ, о нехватке лекарств и других проблемах.

За минувшие сутки в Омской области зафиксировали почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом, большинство из них – в Омске. За все время выявлено 15 тысяч инфицированных.