В эти минуты проходят два матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» встречается с мюнхенской «Баварией», счет 1:0 в пользу «Баварии». Донецкий «Шахтер» играет с миланским «Интером», пока счет 0:0.
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