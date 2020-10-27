Znak.com: Госдуме потребовались позолоченные стопки и икорницы с полудрагоценными камнями

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на портал госзакупок. Предполагается, что это будет посуда в подарочном футляре из дерева с бархатным дном и логотипом Госдумы. В пресс-службе нижней палаты агентству РИА Новости сказали, что пока закупка лишь в планах. Там также отметили, что согласно поступившим коммерческим предложениям цены находятся в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. В Госдуме пожаловались, что некоторые СМИ указали стоимость в 600 тысяч, которую взяли с сайтов интернет-магазинов.
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