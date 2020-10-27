«База»: Режиссер Роман Виктюк, заразившийся коронавирусом, находится в реанимации

Режиссер Роман Виктюк, заразившийся коронавирусом, находится в реанимации, — сообщает интернет-издание «База». Отмечается, что народный артист был доставлен в клиническую больницу имени Бахрушиных в Москве. Сначала его положили в терапевтическое отделение, однако затем состояние режиссера ухудшилось. Завтра Виктюку исполняется 84 года.