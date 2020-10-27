«База»: Режиссер Роман Виктюк, заразившийся коронавирусом, находится в реанимации

Режиссер Роман Виктюк, заразившийся коронавирусом, находится в реанимации, — сообщает интернет-издание «База». Отмечается, что народный артист был доставлен в клиническую больницу имени Бахрушиных в Москве. Сначала его положили в терапевтическое отделение, однако затем состояние режиссера ухудшилось. Завтра Виктюку исполняется 84 года.
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Для понимания мировоззрения наших процессуальных оппонентов «Рассматривая вопрос о возможности телефонного разговора Сафронова И.И. со своей матерью установлено, что телефонные переговоры <...> с указанным лицом, являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы для скрытого обмена информацией…»