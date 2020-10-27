Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые в своей карьере занял первую строчку общего рейтинга абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме. Два дня назад Нурмагомедов победил своего американского коллегу Джастина Гэйджи в поединке в Абу-Даби, после чего объявил о завершении карьеры и попросил дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов без учета весовых категорий.