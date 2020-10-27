В Национальном театре Оперы Белоруссии артисты исполнили гимн «Магутны Божа», который считается символом протеста

В Национальном театре Оперы Белоруссии перед спектаклем артисты исполнили гимн «Магутны Божа», который считается одним из символов белорусского протеста, — сообщает сайт TUT.BY. В сообщении отмечается, что это было перед началом оперы «Царская Невеста». Концертмейстер и два солиста сказали, что не могут оставаться равнодушными к событиям, происходящим в стране и выступают против насилия.