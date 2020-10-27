Политтехнолог Виталий Шкляров, который в течение почти трех месяцев находился в белорусском СИЗО, покинул республику

Политтехнолог Виталий Шкляров, который в течение почти трех месяцев находился в белорусском СИЗО, а затем был переведен под подписку о невыезде, покинул республику. При этом, как рассказал «Эху Москвы» его адвокат Антон Гашинский, дело до сих пор не прекращено. Адвокат связал появление разрешения на выезд из республики со звонком президенту Белоруссии Александру Лукашенко госсекретаря США Майка Помпео. Он лично добивался полного освобождения политтехнолога. Виталий Шкляров уроженец Гомеля, он живет в США