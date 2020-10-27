Политтехнолог Виталий Шкляров, который в течение почти трех месяцев находился в белорусском СИЗО, покинул республику

Политтехнолог Виталий Шкляров, который в течение почти трех месяцев находился в белорусском СИЗО, а затем был переведен под подписку о невыезде, покинул республику. При этом, как рассказал «Эху Москвы» его адвокат Антон Гашинский, дело до сих пор не прекращено. Адвокат связал появление разрешения на выезд из республики со звонком президенту Белоруссии Александру Лукашенко госсекретаря США Майка Помпео. Он лично добивался полного освобождения политтехнолога. Виталий Шкляров уроженец Гомеля, он живет в США
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Для понимания мировоззрения наших процессуальных оппонентов «Рассматривая вопрос о возможности телефонного разговора Сафронова И.И. со своей матерью установлено, что телефонные переговоры <...> с указанным лицом, являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы для скрытого обмена информацией…»