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21:05, 27 октября 2020

России давно удалось решить проблему серьезной нищеты, — полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Вместе с тем он отметил, что в мире за время пандемии выросла доля тех, чей уровень жизни оценивается как крайняя бедность. По словам Кудрина, к началу пандемии около 8% людей в мире жили на сумму менее доллара в день, сейчас эта доля выросла почти до 9%, — сказал глава Счетной палаты.



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