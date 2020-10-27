Прокуратура начала проверку законности указа мэра Собянина о передаче данных работников, отправленных на удаленку

Московская прокуратура начала проверку законности указа мэра Сергея Собянина о передаче данных работников, отправленных на удаленку, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата от «Справедливой России» Михаила Тимонова. Он отметил, что проверка началась после обращения оппозиционных депутатов Мосгордумы, которые ссылались на Трудовой кодекс, запрещающий передавать персональные данные работников без их согласия. В мэрии Москвы считают, что запрашиваемые данные не являются персональными.
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