Глава думского Комитета по культуре пожаловалась президенту на маркировку детских книг

Елена Ямпольская во время видеоконференции с Владимиром Путиным назвала возрастную маркировку произведений абсурдной. В качестве примера она упомянула роман Шолохова «Тихий Дон». Ямпольская отметила, что произведение входит в школьную программу, но при этом маркируется как «18+», то есть, если эту книгу продадут или выдадут в библиотеке школьнику, то виновного накажут.

Депутат также пошутила по поводу маркировки «16+» на произведении «Малыш и Карлсон». Ямпольская сказала, что ее удивляет, почему не «18+», если это история про мужчину без определенного рода занятий и его дружбу с маленьким мальчиком. В ответ президент пообещал заняться вопросом маркировки произведений.