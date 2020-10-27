Более 120 сотрудников Большого Театра на этот момент заражены коронавирусом, — рассказал руководитель культурного учреждения Владимир Урин. Он также отметил, что зрители опасаются ходить на спектакли. Урин добавил, что необходима поддержка тем областям культуры, без которых отрасль не сможет существовать.
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