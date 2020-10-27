Учительница извинилась перед семьей школьника, под сочинением которого написала, что его мнения никто не спрашивал

В Краснодарском крае учительница извинилась перед семьей школьника, под сочинением которого написала, что его мнение никто не спрашивал. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на районное управление образования. Перед семьей также извинился директор школы. Это тоже произошло после вызова в управление.

Разбирательства начались после того, как сестра десятиклассника разместила в Твиттере фотографию сочинения своего брата. На снимке видно, что учительница поставила «тройку» за сочинение по русскому языку, посвященное осени и написала: «твоего мнения никто не спрашивал, его очень много».