Сотрудники мэрии Махачкалы ночью сорвали рекламные баннеры и часть вывески с магазина спортивных товаров New Balance — сообщают представители магазина в Инстаграм. Это произошло вскоре после того, как новый глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал вывески на латинице и поручил чиновникам навести порядок. Сотрудники магазина подчеркивают, что компанию никто не предупреждал, они говорят, что и сами могли бы снять рекламу без ущерба магазину.
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