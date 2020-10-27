Сотрудники мэрии Махачкалы ночью сорвали рекламные баннеры и часть вывески с магазина спортивных товаров New Balance — сообщают представители магазина в Инстаграм. Это произошло вскоре после того, как новый глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал вывески на латинице и поручил чиновникам навести порядок. Сотрудники магазина подчеркивают, что компанию никто не предупреждал, они говорят, что и сами могли бы снять рекламу без ущерба магазину.