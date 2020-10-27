Число туристических поездок в мире сократилось в этом году на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщает Всемирная туристская организация. По ее оценкам, потери рынка достигли 730 миллиардов долларов. Это в восемь раз больше, чем во время кризиса 2009 года.