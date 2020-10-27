Роспотребнадзор распорядился носить маски в местах массового скопления людей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, — об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Напомним, — с завтрашнего дня россиянам предписано быть в масках, в том числе в общественном транспорте, на парковках и в лифтах.