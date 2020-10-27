В Омске «скорая» привезла к зданию регионального минздрава пациентку, которую не смогла принять ни одна больница

В Омске сотрудники Скорой помощи привезли к зданию регионального Министерства здравоохранения пациентку, которую не смогла принять ни одна городская больница. 70-летнюю женщину с тяжелым поражением легких возили от одного лечебного учреждения к другому в течение 11 часов, — пациентку не принимали, объясняя это тем, что нет мест.



В итоге сотрудники Скорой решили отправиться к министру здравоохранения области Ирине Солдатовой, чтобы узнать, куда везти человека, поскольку министр уверяла, что места в больницах есть.

В итоге лечебное учреждение для пациентки нашлось. Между тем, местный сайт НГС-55 пишет, что подобные акции возможны и со стороны других сотрудников Скорой – медики возмущены тем, что больницы отказывают в приеме пациентов, которых они привозят. Бригадам без еды и отдыха приходится ждать по 11 часов.