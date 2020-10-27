Обвинение запросило почти два года колонии для жителя Казани за размещение фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Гособвинение запросило год и 11 месяцев колонии для жителя Казани, обвиняемого в размещении фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре Татарстана. Обвинение также просит назначить штраф размером почти 300 тысяч рублей.
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