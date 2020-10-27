Политтехнолог Виталий Шкляров, который недавно был переведен под подписку о невыезде, уехал из Белоруссии

Политтехнолог Виталий Шкляров, который почти три месяца находился в минском СИЗО и недавно был переведен под подписку о невыезде, уехал из Белоруссии. Об этом «Эху Москвы» сообщил его адвокат Антон Гашинский. Он связал разрешение покинуть республику со звонком президенту республики Александру Лукашенко госсекретаря США Майка Помпео. Последний лично потребовал освободить Шклярова. Уроженец Гомеля, житель США Виталий Шкляров был задержан в Минске в конце июля. Государственные СМИ республики сообщали, что его обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок из-за работы на претендента на пост президента Белоурссии Сергея Тихановского.
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