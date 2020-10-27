МБХ-Медиа: Власти Москвы намерены потратить более 70 миллионов рублей на автомобили премиум-класса

Власти Москвы намерены потратить более 70 миллионов рублей на автомобили премиум-класса, — сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на данные портала госзакупок. Сумма будет выделена на приобретение 12 южнокорейских автомобилей «Дженезис Джи-90». Предполагается, что одна машина будет стоить для московских властей около шести миллионов рублей. На девяти элитных автомобилях собираются установить проблесковые маячки, в комплект должны войти зимняя резина и тонировка задних стекол. В сентябре такие же автомобили покупала дочерняя компания Росатома, — напоминает МБХ-Медиа.
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