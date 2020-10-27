Москва перешагнула отметку в 400 тысяч заразившихся коронавирусом

Из них около 300 тысяч выздоровели, остальные продолжают лечение. Это данные подсчетов, которые ведутся с начала пандемии. Они приводятся на сайте «Стопкороанвирус», где публикуется официальная информация о распространении COVID-19 в России. Таким образом к этому моменту коронавирусом в столице с начала пандемии заразились 3% населения.
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