Москва перешагнула отметку в 400 тысяч заразившихся коронавирусом

Из них около 300 тысяч выздоровели, остальные продолжают лечение. Это данные подсчетов, которые ведутся с начала пандемии. Они приводятся на сайте «Стопкороанвирус», где публикуется официальная информация о распространении COVID-19 в России. Таким образом к этому моменту коронавирусом в столице с начала пандемии заразились 3% населения.