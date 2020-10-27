По словам адвоката, политтехнолог Шкляров временно покинул территорию Белоруссии

Политтехнолог Виталий Шкляров покинул территорию Белоруссии, чтобы навестить семью. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Антоне Гашинский, власти Беларуси удовлетворили его ходатайство на выезд.

«В настоящее время Шкляров не находится на территории Республики Беларусь, но уголовное преследование против него еще продолжается. Мы обратились с ходатайством с просьбой разрешить ему выезд с территории Белоруссии для того, чтобы он увидел свою семью и поправил свое здоровье. Это ходатайство удовлетворили, его отпустили с обязательством явиться после этого в Беларусь, что он обязательно сделает», — рассказал адвокат.

А.Гашинский добавил, что это произошло исключительно благодаря звонку госсекретаря США Майка Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который состоялся недавно.