АвтоВАЗ отзывает 90 тысяч автомобилей «Лада» из-за неисправностей

Речь идет о машинах Х-Рей и «Веста», выпущенных в период конца января 2018 года по конец сентября нынешнего года. Решение связано с возможной неисправностью топливного шланга. Автомобили отзывают для бесплатного ремонта. Как сообщили в Росстандарте, представители АвтоВАЗа свяжутся с автовладельцами, машины которых отзывают. При этом владельцы могут и сами проверить свой автомобиль на сайте ведомства.