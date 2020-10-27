Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в этом году стал рекордно низким за последние 5 лет

Об этом говорится в исследовании аудиторской компании «Делойт». Телевидению доверяют лишь 23% граждан, — пишет со ссылкой на аналитиков газета «Коммерсантъ». Уровень доверия телевидению оказался рекордно низким с 2016 года, с которого компания регулярно исследует медиа-потребление в России.