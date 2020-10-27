В Москве систему регистрации посетителей с помощью кодов могут распространить на всю сферу торговли и услуг

До сих пор она действовала только для ночных заведений, и власти считают, что эта практика показала свою эффективность.

Система QR-кодов, с помощью которых уже более двух недель посещение фиксируют гости ночных клубов, работает достаточно четко, отмечает руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Более того, ее начали по собственной инициативе использовать, например, некоторые кафе и рестораны – их указ мэра не касался. Немерюк не исключает, что система будет применяться и в других предприятиях торговли. Всего этот способ регистрации посетителей сейчас используют более 1,5 тысяч заведений, благодаря чему удалось отследить, кто из гостей ночных клубов мог контактировать с заразившимися коронавирусом – соответствующие предупреждения и рекомендацию сдать анализ получили около 1700 москвичей. Напомним, что работающие ночью развлекательные заведения должны были получить электронный идентификатор — QR-код, разместить его на входе. Чтобы зарегистрироваться посетители и персонал могут либо отсканировать код камерой телефона, либо отправить СМС на специальный номер.

Ранее из-за второй волны эпидемии Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов запретить заведениям работать ночью, но в Москве решили не вводить такие ограничения.