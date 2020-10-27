Политтехнолог Виталий Шкляров, которого недавно выпустили из белорусского СИЗО, покинул республику

Отпустить его президента Александра Лукашенко лично просил госсекретарь США Майк Помпео, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Шклярова, Антон Гашинский. «В настоящее время Шкляров не находится на территории Республики Беларусь, но уголовное преследование против него еще продолжается. Мы обратились с ходатайством с просьбой разрешить ему выезд с территории Белоруссии для того, чтобы он увидел свою семью и поправил свое здоровье. Это ходатайство удовлетворили, его отпустили с обязательством явиться после этого в Беларусь, что он обязательно сделает», — рассказал адвокат. Гашинский подчеркнул, что уголовное дело против Виталия Шклярова не прекращено.

Шкляров родом из Гомеля, он живет в США, в разное время политтехнолог работал в кампаниях канцлера ФРГ Ангелы Меркель, американского президента Барака Обамы и кандидата в президенты Берни Сандерса, а также в штабе телеведущей Ксении Собчак на выборах президента России два года назад.

В июле Шклярова задержали в Белоруссии по обвинению в подготовке беспорядков. В силовых структурах республики говорили, что политтехнолог пытался мобилизовать электорат вокруг претендента на пост президента Сергея Тихановского. Шкляров вину отрицал.