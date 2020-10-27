Впервые в России суд признал геноцидом убийства нацистами мирных жителей

Завершился судебный процесс в Новгородской области. В прошлом году поисковики обнаружили возле местной деревни Жестяная Горка останки более чем 500 человек. По факту массового убийства мирных граждан фашистскими оккупантами в 1942 году было возбуждено уголовное дело по статье геноцид. Как было установлено, всего в районе Жестяной Горки были убиты не менее 2600 человек.
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