Впервые в России суд признал геноцидом убийства нацистами мирных жителей

Завершился судебный процесс в Новгородской области. В прошлом году поисковики обнаружили возле местной деревни Жестяная Горка останки более чем 500 человек. По факту массового убийства мирных граждан фашистскими оккупантами в 1942 году было возбуждено уголовное дело по статье геноцид. Как было установлено, всего в районе Жестяной Горки были убиты не менее 2600 человек.