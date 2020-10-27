Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на изоляцию из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом

Об этом говорится в заявлении российского МИДа. В ведомстве отметили, что ранее запланированные встречи перенесены на более поздний срок. В министерстве также отметили, что Лавров чувствует себя хорошо. Где именно Лавров будет оставаться на изоляции, не уточняется. Вчера министр проводил рабочие встречи в рамках визита в Грецию.