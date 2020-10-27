Два человека погибли, трое пострадали в ходе перестрелки в чеченском селе Ачхой-Мартан

Об этом официально сообщает Следственный комитет. Ранее источник ТАСС говорил, что в перестрелке участвовали сотрудники двух подразделений Росгвардии, ОМОНа и СОБРа. Сайт «База» писал, что конфликт произошел возле кафе, управляющий заведения пытался успокоить буянивших сотрудников ОМОНа, для чего вызвал на помощь знакомого сотрудника СОБРа, вместе с которым приехали спецназовцы.