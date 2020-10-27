Масочный режим введен по всей территории России, а поесть ночью вне дома теперь будет затруднительно

Роспотребнадзор ввел ряд новых ограничений из-за коронавируса. Уже завтра они должны вступит в силу.

В постановлении говорится о необходимости носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, парковках и лифтах. Позже в ведомстве разъяснили, что под местами массового скопления следует понимать те, где одновременно могут находиться более 50 человек.

При этом в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, ни слова не говорится про перчатки, ношение которых ранее тоже требовалось в транспорте и магазинах. Многие считали это излишним. На днях главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал ношение перчаток неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса. По его словам, основной путь передачи вируса — воздушно-капельный. Кроме того, он считает, что многие носят и снимают перчатки неправильно, так что лучше использовать антисептики.

Чем быстрее каждый россиянин станет на постоянной основе соблюдать меры безопасности, тем быстрее наша страна справится с эпидемией. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В связи с требованием повсеместно носить маски лидер партии «Справедливая Россия Сергей Миронов предложил выплачивать гражданам компенсации на их покупку. Например, из расчета средней стоимости тридцати масок на месяц. В противном случае, по его мнению, это ударит по карманам россиян, а введение штрафов за отсутствие масок вызовет огромное недовольство.

В числе других мер Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запретить работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений с 11 вечера до 6 утра, а также усилить меры по дезинфекции в местах пребывания людей.

Власти Москвы не планируют закрывать в ночное время бары, клубы, рестораны, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора. Об этом «Эху Москвы» заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По словам Немерюка, руководство некоторых ресторанов проявило инициативу и самостоятельно присоединилось к системе регистрации посетителей.