Сразу несколько чиновников в Ростовской области были уволены в результате скандала с гибелью больных COVID-19

Сразу несколько чиновников, отвечающих за медицину в Ростовской области, были уволены в результате скандала с гибелью больных COVID-19.

Трагедия произошла в городской больнице номер 20, где за одну ночь скончались 13 пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наиболее вероятная причина смерти — перебои с кислородом. В администрации Ростова уверяют, что баллоны подвозили исправно, врачи же в интервью изданию «Блокнот» говорят о значительных перебоях, что отражено в их рапортах. Больного COVID-19 главврача Юрия Дронова перевезли другую больницу и сумели спасти, но позже он скончался от осложнений. Губернатор Василий Голубев освободил министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую и главу городского управления Надежду Левицкую от занимаемых должностей. Причины увольнения в документе не указаны. Быковская в разгар событий уехала в отпуск, о чем свидетельствовали красочные фото в соцсетях. Для нее этот скандал не первый. В конце прошлого года она оказалась под следствием. Чиновницу подозревали в превышении служебных полномочий при конкурсных процедурах. Тем не менее, Голубев сам вернул ее на работу после того, как Быковскую освободили из-под домашнего ареста, хотя ее заместитель по общим вопросам Станислав Беседовский остается фигурантом дела. Губернатор тогда сказал, что человек невиновен пока вина его не доказана. Теперь меру вины каждого в смерти людей, не получивших своевременную помощь, определят следственные органы.

В Москве следят за скандалом в Ростовской области. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на оперативное расследование региональных властей.