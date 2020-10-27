В Кремле проверят, почему больницы из регионов с тяжелой эпидемиологической обстановкой обращаются за помощью в Москву

В Кремле пообещали проверить, почему больницы из регионов с тяжелой эпидемиологической обстановкой обращаются за помощью в Москву, а не к местным властям. Подобные случаи происходят в разных частях страны.

Только за последнюю неделю было сразу несколько случаев, когда региональные медицинские учреждения жаловались на нехватку мест и рабочих рук. Самый яркий такой эпизод связан с четырьмя больницами в Кургане. Как сообщал британский сайт «Би-Би-Си», там врачи жаловались на то, что власти занижали статистику заболеваемости коронавирусом, а с медицинской помощью в городе, цитирую, «творится ад». В связи с этим они просили направить в регион, во-первых, специальную комиссию, чтобы убедиться в достоверности их слов, и во-вторых, военных медиков, чтобы помочь справиться с ситуацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что федеральные власти отреагировали на письмо из Кургана молниеносно, и добавил, что власти сейчас выясняют, почему появилась необходимость просить о помощи Москву: «Обращения действительно сейчас идут. Что называется, адресаты там указываются «веерные». Там указываются и Минздрав, и правительство, и Мишустин, Путин, и кто только ни указывается. Конечно же надо выяснить почему в первую очередь не обращаются к региональным лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, к губернаторам».

При этом, зачастую больницы просят о помощи не только федеральную власть или чиновников, но и просто сограждан. Например, как сообщает интернет-издание «Амурская правда», благовещенская детская поликлиника номер 1 обратилась ко всем, у кого есть автомобиль и время, чтобы помочь с развозом врачей по пациентам. Дело в том, что в медицинское учреждение сейчас поступает так много сообщений, что для объезда больных не хватает даже дополнительного транспорта, который уже выделили власти.

Также красноярский сайт ngs24.ru передаёт, что точно с такой же просьбой к жителям города обратилась и местная детская больница номер 8. Там обещают обеспечить водителей-добровольцев средствами индивидуальной защиты и регулярно дезинфицировать им машины.

Объезд больных может иметь особое значение в условиях, когда нет возможности принять всех на стационар. О таких проблемах тоже отчитывались неоднократно. Например, интернет-издание «Новосибирск Онлайн» сообщало о том, что в инфекционном отделении Куйбышевской больницы людям с подозрением на коронавирус ставят койки прямо на лестничных клетках. В региональном Минздраве признали эту проблему, но сказали, что она не массовая и не постоянная, а людей держат вне палат в тех случаях, когда не удаётся достаточно быстро выписать других. Также в ведомстве добавили, что некоторых пациентов просто нельзя отпустить домой, поскольку им необходимы лекарства, которые отсутствуют в аптеках, и таким больным можно помочь только в стационаре.

Помимо прочего, на прошлой неделе газета «Комсомольская правда» писала, что в одну из липецких больниц из-за нехватки коек люди приезжают со своими раскладушками. По данным издания врачи говорили пациентам, что, если они не привезут себе кровать, им придётся лежать на стуле.