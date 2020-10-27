Александр Лукашенко призвал отчислить из вузов студентов, которые участвуют в акциях протеста

По его словам, их можно либо отправить в армию, либо, как он выразился, на улицу. Он также добавил, что бастующих работников предприятий никто не будет уговаривать. В целом, уверен он, участники акций протеста «пересекли красную черту». Напомним, накануне лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Руководители оборонных ведомств России и Белоруссии подписали сегодня постановление о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве. По словам Сергея Шойгу, теперь это один из приоритетов российского военного ведомства. Объявлено, что в следующем году состоятся совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Сегодня был утвержден их сценарий.