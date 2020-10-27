В массовых акциях протеста в Польше приняли десятки тысяч человек, выступая против запрета абортов — корреспондент

В массовых акциях протеста в Польше приняли десятки тысяч человек, выступая против принятого закона, запрещающего аборты, — рассказала корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

«Протесты продолжаются уже 5 день. Сразу же после объявления об ужесточении закона об абортах протестующие заблокировали дом Ярослава Качинского в Варшаве. Там же начались первые столкновения с полицией. Официальной статистики по количеству участников маршей еще нет. По подсчетам СМИ это десятки тысяч человек только в крупнейших городах Польши», — рассказала журналистка.

На улицы вышли не только граждане Варшавы, Кракова или Гданьска, но и совсем маленьких городков, где живет всего несколько тысяч человек.

Все акции протеста приняли форму маршей-прогулок, поскольку нынешним правилам карантина, массовые мероприятия запрещены.

«Четкого плана маршей нет, организаторы не объявляют о местах сбора практически до последнего момента, чтобы избежать столкновения с полицией или националистическими группировками. Люди передвигаются спонтанно и пытаются координироваться через соцсети», — сказала корреспондент.

Как заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, накал протестов, вспыхнувших в Польше после вердикта Конституционного суда, отменившего в стране аборты по причине патологии плода, недопустим.

Как сообщалось, в среду планируется общенациональная женская забастовка, в пятницу пройдет марш под лозунгом «На Варшаву!». Протестующие со всей Польши намерены заблокировать столицу.