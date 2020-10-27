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Эксклюзив Эха 18:17, 27 октября 2020

Женщины-депутаты сегодня прервали заседание польского парламента, протестуя против закона о запрете абортов

Женщины-депутаты от оппозиции сегодня прервали заседание польского парламента, протестуя против запрета абортов по причине патологии плода. С криками «Это позор!», «Это война!» они обступили место лидера правящей партии Ярослава Качиньского. Потребовалось вмешательство охранников, — отмечает корреспондент ТАСС.

В Польше не утихают акции протеста уже несколько дней. Это связано с решением Конституционного суда. Он постановил, что разрешенный законодательством аборт по причине патологии плода противоречит Основному закону страны.

В массовых акциях протеста в Польше приняли десятки тысяч человек, выступая против принятого закона, запрещающего аборты, — рассказал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

«Протесты продолжаются уже 5 день. Сразу же после объявления об ужесточении закона об абортах протестующие заблокировали дом Ярослава Качинского в Варшаве. Там же начались первые столкновения с полицией. Официальной статистики по количеству участников маршей еще нет. По подсчетам СМИ это десятки тысяч человек только в крупнейших городах Польши», — рассказала журналистка.

На улицы вышли не только граждане Варшавы, Кракова или Гданьска, но и совсем маленьких городков, где живет всего несколько тысяч человек.

Все акции протеста приняли форму маршей-прогулок, поскольку нынешним правилам карантина, массовые мероприятия запрещены.

«Четкого плана маршей нет, организаторы не объявляют о местах сбора практически до последнего момента, чтобы избежать столкновения с полицией или националистическими группировками. Люди передвигаются спонтанно и пытаются координироваться через соцсети», — сказала корреспондент.

Как заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, накал протестов, вспыхнувших в Польше после вердикта Конституционного суда, отменившего в стране аборты по причине патологии плода, недопустим.

Как сообщалось, в среду планируется общенациональная женская забастовка, в пятницу пройдет марш под лозунгом «На Варшаву!». Протестующие со всей Польши намерены заблокировать столицу.

Количество абортов в России, по данным Минздрава, за последние 5 лет снизилось почти на 30%. По словам заместителя министра Олега Салагая, это является результатом работы, которую ведет ведомство совместно с общественными организациями и религиозными объединениями. Накануне Владимир Путин поручил до 1-го мая следующего года оценить работу медицинских организаций по профилактике абортов.



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