В США приведена к присяге в качестве судьи верховного суда Эмми Кони Баррет

Церемония прошла в Белом доме, ее транслировали все американские телеканалы. Баррет поблагодарила всех за оказанное доверие. Пятьдесят два сенатора проголосовали за кандидатуру Баррет, 48 были против. Дональд Трамп выразил надежду, что его кандидат будет добросовестно нести службу в Верховном суде.

Назначение Эмми Кони Баррет может оказать влияние на результаты выборов в США, — заявил в эфире РБК главынй научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Алексей Петров. Судья Баррет может в будущем помочь Трампу, — считает журналист Михаил Таратута.

Напомним, — место судьи Конституционного суда стало вакантным после того, как скончалась Рут Гинсбург. Она всегда придерживалась принципов, близких Демократической партии. Эмми Баррет консервативная католичка, мать семерых детей, она крайне негативно относится, в частности, к абортам.