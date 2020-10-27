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18:09, 27 октября 2020

Власти Чечни обвинили президента Франции в терроризме из-за его заявлений,сделанных после убийства учителя под Парижем

Светские и религиозные власти Чечни обвинили президента Франции в терроризме после его заявлений, сделанных на фоне убийства учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Рамзан Кадыров считает, что Эммануэль Макрон поддерживает провокации в отношении мусульман.

Эмманюэль Макрон в сто крат хуже того, кого он называет террористом. Он сам вынуждает к терроризму, подталкивает к нему людей, создает все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Макрон сам становится похож на террориста и может смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма во Франции, написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, президент республики называет «свободой слова» действия, оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира. Глава Чечни призвал прекратить нападки на веру, с уважением относиться к таким понятиям, как «религия», «культура», «нравственность» или быть готовым к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя пророка Мухаммада — никто не имеет права относиться к исламу в насмешливой форме.

«Террористом номер 1 в мире» назвал Макрона муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев. Он считает французского лидера «самым унизительным существом», «врагом человечества и всех мусульман». В Макроне, по словам Межиева, проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Муфтий также предупредил, что подобная атака на мусульман может обернуться новыми человеческими жертвами.

Это заявление поддержал первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики Джамбулат Умаров. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что считает ответственными за происходящее во Франции власти страны и журнал «Шарли Эбдо», чьи карикатуры на своем уроке показал учитель.

Зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов также осудил оскорбительные карикатуры и заявления Макрона. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он выразил мнение, что французские власти просто пытаются сместить фокус на мусульман с других проблем, существующих в стране.

Напомним, — после теракта под Парижем Эммануэль Макрон призвал бороться с исламским радикализмом. Он заявил о необходимости построить просвещенный ислам.

Глава Чечни, позволив себе резкие высказывания в отношении президента Франции, неправ. Впрочем, точно так же, как и Эммануэль Макрон, — заявил в эфире «Эха Москвы» журналист Андрей Васильев. По словам Васильева, сейчас налицо серьезный кризис в отношениях между различными конфессиями.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Эммануэль Макрон нуждается в лечении психических расстройств. Он также призывает к радикальным действиям.

Идею бойкота французских товаров поддержали сразу несколько арабских стран. Американская CNN рассказывает, как в Кувейте сеть гипермаркетов объявила бойкот французским товарам. Примерно такие же меры собирается ввести Иордания, где целый ряд продуктовых магазинов разместили в своих цитринах объявления, что они не продают товары французского производства. Среди тех, кто поддержал эту акцию -— и Катар, здешний университет объявил о замораживании планов проведения Французской недели культуры.

Из-за этого страдает бизнес, пишет британская The Guardian и приводит в пример проблемы, с которыми столкнулся местный ресторан в столице Катара — «Le Train Bleu» (это отсылка к знаменитому аналогу в Лионском вокзале в Париже). Ресторан в Дохе вынужден в срочном порядке искать новых поставщиков или же закрываться.

Телеканал France 24 показывает репортаж из Бангладеш, где десятки тысяч человек вышли на марш протеста с требованием бойкота французских товаров. Они также сожгли чучело Макрона и призвали «наказать его». Местные активисты требовали выгнать из страны французского посла и разобрать на кирпичи здание дипмиссии, если тот откажется подчиниться их воле.

«Макрон занял резкую позицию и в том числе, потому что не хочет потерять политические очки и переизбраться в президенты, — предполагает The Guardian. Но с другой стороны, на кону гораздо большее — а именно спокойствие в мире. Этого не исключают и аналитики арабского телеканала Al Jazeera, которые отмечают, что по последним опросам Макарон оказался нос-к-носу с лидером ультра-правых Марин Ле Пен, которая открыто высказывает антиисламские взгляды.

А вот американская The Washington Post уверена, что такое развитие ситуации было предсказуемо: пусть Франция и Турция — союзники по НАТО, но за последнее время они сталкивались по различным вопросам — от истории с конфликтом в Нагорном Карабахе, до Гражданской войны в Ливии. А на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Турции, высказывания Макрона дали турецкому президенту возможность поддать жару и поддержать свой рейтинг в глазах сограждан. Так что призыв к бойкоту французских товаров — это в первую очередь игра на внутреннюю аудиторию, — пишет издание.

Франция не планирует бойкот турецких товаров в ответ на заявления Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом, в частности, заявил министр по вопросам внешней торговли Франк Риестер. Он отметил, что в случае необходимости будут приняты меры для защиты французских производителей.

На этом фоне глава Французского совета мусульман Мохаммед Муссауи призвал игнорировать карикатуры, затрагивающие религиозные темы и не прибегать к насилию.

Эммануэля Макрона поддержал Берлин. Об этом сообщил глава МИДа Германии Хайко Маас. Европейский Союз призвал Турцию прекратить конфронтацию с Францией. По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, сейчас это крайне важно. В Еврокомиссии также сказали, что последние действия и призывы руководства Турции только отдаляют страну от вступления в Евросоюз.



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