Действующую в ночных клубах Москвы систему QR-кодов могут распространить на другие предприятия торговли и услуг

Действующую в ночных клубах Москвы систему идентификации посетителей в условиях пандемии могут распространить на другие столичные предприятия торговли и услуг. Об этом со ссылкой на заявление столичных властей сообщает агентство ТАСС. Напомним, сейчас попасть в ночные клубы, бары и другие заведения после полуночи можно при условии регистрации номеров телефонов.